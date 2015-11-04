Доработка портала битрикс 24

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Мне необходимо на портале битрикс 24 сделать типовой бизнес процесс

Если кратко его описать то он следующий

1. Менеджер принял заказ от клиента и оформил его как сделку

 2. В заказе указал стоимость, контактные данные клиента, стоимость услуг

стоимость транспортных расходов, срок исполнения заказа.

- образуется статус принял заказ от клиента

3. Далее данный заказ передается подрядчику на исполнение 

- при этом контактные данные подрядчика прописаны в контактах

если подрядчик принял заказ - статус меняется на - заказ передан подрядчику

- в документе сделка прописывается комиссия за переданный  заказ ,Которую  подрядчику должен оплатить

за исполнение

- ставится дата исполнения заказа

- статус у сделки меняется передан подрядчику такому то

3. до наступлении даты исполнения заказа - выводится статус - заказ в исполнении

4. после наступления даты исполнения система автоматически выставляет счет на сумму комиссии подрядчику(смс почта) 

- статус сделки меняется на - выставлен счет подрядчику

Желательно реализация функции оплаты на основании счета картой, электронными деньгами, счетом с телефона через сайт или какие либо платежные терминалы, или через он-лайн сервисы на основании счета.

5. по факту оплаты счета в сделке должна быть возможность изменить статус на - заказ оплачен, либо эта функция работала в автоматическом режиме по факту поступления денег на счет.

Доп функционал:

Соответственно еще нужно чтобы можно было просматривать статистику общую по всем сделкам с разбивкой по статусам 

возможность просматривать статистику по подрядчикам с разбивкой по статусам

Возможность смотреть общую статистику по сделкам по виду услуги.

Возможность просматривать статистику по региону (подрядчики из разных областей рф)

8 лет назад
5174868
41 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
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