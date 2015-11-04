Регистрация доменов .hu и .bg

Компания занимается дистанционным обучением. Основные задачи. 1. Написание основных бизнес-процессов (функций) 2. Настройка Битрикс 24 под описанные бизнеспроцессы 3. Сопровождение сделки [b]Основные этапы работы по сопровождению сделки : [/b]1. Первый лид. 2. Обработка лида 3. Отправка коммерческого предложения 4. Контроль поступления ответа и напоминание еслинет ...
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Требуется помощь в регистрации доменного имени .bg и .hu
(Болгария и Венгрия)
Можно также субдомен.bg / субдомен.hu
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