Доверительное управление интернет-проектами

  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрыт2 заявки267 просмотров

Необходимо поддержание , развитие проекта, поиск инвесторов, наполнение, отладка системы, усовершенствование.

Организация работы команды.

Только для тех кто имеет хороший опыт в поддержании проектов и может справляться с развитием. Москва.

Жду предложений.

17 лет назад
rusdesign
Studio 
125 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров