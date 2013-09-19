Контент менеджер

Что Вы должны уметь в обязательном порядке? - пользоваться скайпом (и уже как минимум иметь в наличие наушники и микрофон), - браузерами, - искать нужную информацию и картинки, - регистрироваться на сайтах, - иметь аккаунты в соцсетях, - самостоятельно ...