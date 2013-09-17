Требуется личная помощница (помощник)

На постоянной основе требуется помощник администратора нескольких сайтов (все сайты - на DLE). Работа 5 — 10 часов в неделю. (некоторые часы обязательны) Главные требования/навыки/умения: - html/css- обязательно (php-желательно) - знания DLE - разработка (или внедрение готовых) расширений/модулей для DLE - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Что Вы должны уметь в обязательном порядке?
- пользоваться скайпом (и уже как минимум иметь в наличие наушники и микрофон),
- браузерами,
- искать нужную информацию и картинки,
- регистрироваться на сайтах,
- иметь аккаунты в соцсетях,
- самостоятельно распределять свое рабочее время и выполнять поставленные задачи,
- учиться новому.
Что желательно уметь (но можно научиться в процессе работы)?
- знать элементарную html-верстку (на уровне,
, , с остальным несложно разобраться),
- уметь пользоваться программами для доступа по FTP (Total Commander, FileZilla),
- создавать проекты на фри-ланс сайтах и отбирать исполнителей,
- работать с графикой (обрезка картинки, размывание фона, и т.п.) - фотошоп или аналог, минимум знаний + базовые навыки,
- создание и ведение контекстной рекламы Яндекс.Директ,
- обработка аудио (обрезка фрагментов),
- создание презентаций.
Другие критерии:
- 2-3 свободных часа в день на работу и свободное время на самостоятельное обучение,
- возраст от 25 до 37 лет,
- ответственность и порядочность,
- самостоятельность,
- активная жизненная позиция,
- желание сотрудничать, создавать, воплощать, реализовывать, творить!
Я буду очень рада, если Вам:
- интересно и близко то, что я делаю,
- хочется узнавать что-то новое и сразу же применять это на практике,
- нравится создавать что-то новое и делать этот мир лучше!
Все подробности дальнейшего сотрудничества обсудим по скайпу.
В комментариях пишите цену за час своей работы (или ожидаемую "ставку" за месяц). Что из перечисленного уже умеете делать, есть ли подобный опыт работы.
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