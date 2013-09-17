Требуется личная помощница (помощник)

Что Вы должны уметь в обязательном порядке?

- пользоваться скайпом (и уже как минимум иметь в наличие наушники и микрофон),

- браузерами,

- искать нужную информацию и картинки,

- регистрироваться на сайтах,

- иметь аккаунты в соцсетях,

- самостоятельно распределять свое рабочее время и выполнять поставленные задачи,

- учиться новому.

Что желательно уметь (но можно научиться в процессе работы)?

- знать элементарную html-верстку (на уровне

, , с остальным несложно разобраться),

- уметь пользоваться программами для доступа по FTP (Total Commander, FileZilla),

- создавать проекты на фри-ланс сайтах и отбирать исполнителей,

- работать с графикой (обрезка картинки, размывание фона, и т.п.) - фотошоп или аналог, минимум знаний + базовые навыки,

- создание и ведение контекстной рекламы Яндекс.Директ,

- обработка аудио (обрезка фрагментов),

- создание презентаций.

Другие критерии:

- 2-3 свободных часа в день на работу и свободное время на самостоятельное обучение,

- возраст от 25 до 37 лет,

- ответственность и порядочность,

- самостоятельность,

- активная жизненная позиция,

- желание сотрудничать, создавать, воплощать, реализовывать, творить!

Я буду очень рада, если Вам:

- интересно и близко то, что я делаю,

- хочется узнавать что-то новое и сразу же применять это на практике,

- нравится создавать что-то новое и делать этот мир лучше!

Все подробности дальнейшего сотрудничества обсудим по скайпу.

В комментариях пишите цену за час своей работы (или ожидаемую "ставку" за месяц). Что из перечисленного уже умеете делать, есть ли подобный опыт работы.