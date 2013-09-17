Руководитель отдела продаж

На постоянной основе требуется помощник администратора нескольких сайтов (все сайты - на DLE). Работа 5 — 10 часов в неделю. (некоторые часы обязательны) Главные требования/навыки/умения: - html/css- обязательно (php-желательно) - знания DLE - разработка (или внедрение готовых) расширений/модулей для DLE - ...
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В нашей компании сейчас существует вакантная должность "Руководить Отдела Продаж", далее РОП
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О нашей компании
Мы продаем через интернет товары для красоты и здоровья
наши сайты:
каждый год компания растет в 2 раза.
Миссия компании для сотрудников: давать возможность людям заниматься интересным делом и помогать вырасти как личностно, так и профессионально.
Миссия компании для клиентов: Оказывать клиентам качественный сервис, радовать их больше, чем они ожидают и оказывать заботу.
Итак, позиция РОП
Должностные обязанности РОП:
Управление командой менеджеров по продажам, формирование отдела продаж, обучение и мотивация
Обеспечение выполнения объемов, сроков и темпов продаж
Разработка стратегии продаж
Участие в разработке и реализации бизнес-планов
Контроль соглашений, договоров и контрактов
Ведение переговоров с ключевыми клиентами
Сопровождение работы внутренних консультантов.
Требования:
Образование: высшее
Опыт работы не менее 3 лет в продажах. Не менее 1 года на руководящих должностях
Необходимые навыки: техника продаж, планирование, ведение переговоров
Мы предлагаем Вам удаленную работу с достойной оплатой труда (по итогам собеседования)
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