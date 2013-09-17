Руководитель отдела продаж

В нашей компании сейчас существует вакантная должность "Руководить Отдела Продаж", далее РОП

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О нашей компании

Мы продаем через интернет товары для красоты и здоровья

наши сайты:

www.finehealth.ru

www.oxyhealth.ru

каждый год компания растет в 2 раза.

Миссия компании для сотрудников: давать возможность людям заниматься интересным делом и помогать вырасти как личностно, так и профессионально.

Миссия компании для клиентов: Оказывать клиентам качественный сервис, радовать их больше, чем они ожидают и оказывать заботу.

Итак, позиция РОП

Должностные обязанности РОП:

Управление командой менеджеров по продажам, формирование отдела продаж, обучение и мотивация

Обеспечение выполнения объемов, сроков и темпов продаж

Разработка стратегии продаж

Участие в разработке и реализации бизнес-планов

Контроль соглашений, договоров и контрактов

Ведение переговоров с ключевыми клиентами

Сопровождение работы внутренних консультантов.

Требования:

Образование: высшее

Опыт работы не менее 3 лет в продажах. Не менее 1 года на руководящих должностях

Необходимые навыки: техника продаж, планирование, ведение переговоров

Мы предлагаем Вам удаленную работу с достойной оплатой труда (по итогам собеседования)