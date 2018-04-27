Обзвон клиентской базы

Требуется аминистратор сайта мониторинга обменников. EXpoint - это мониторинг обменных пунктов, который предоставляет фактические данные по текущему курсу электронных валют на разных обменниках в режиме онлайн. Обязанности: • Подключение новых обменников-партнеров; • Самостоятельный поиск и анализ информации для размещения на сайте; • Предоставление ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимообзвонить клиентскую базу по скрипту, т.е. рассказать о услугах предоставляемой
нашей организацией, и получить обратную связь. Итог всего задания: заполненная
таблица Exel с обратной связью и запись телефонных переговоров.
Крупномупредприятию требуются на постоянной основе, специалисты для сбора заявок.
Скрипт короткий. Ждем ваших откликов.
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