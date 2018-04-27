Обзвон клиентской базы

Управление проектамиЗакрыт8 заявок213 просмотров
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Необходимообзвонить клиентскую базу по скрипту, т.е. рассказать о услугах предоставляемой

нашей организацией, и получить обратную связь. Итог всего задания: заполненная

таблица Exel с обратной связью и запись телефонных переговоров.

Крупномупредприятию требуются на постоянной основе, специалисты для сбора заявок.

Скрипт короткий. Ждем ваших откликов.

6 лет назад
sandezural
44 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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