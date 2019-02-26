Разработать воронку лидогенерации для психолога

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Создать воронку лидогенерации для психолога - гештальтиста с 25 - летним опытом работы.

Требуется создать стратегию цепочки полезного контента, которая позволила бы однозначно убедить в том, что автор - эксперт и продать участие в ближайшем мероприятии.

Разработка включает созданию стратегии таких эллементов как:

- лид-магнит

- посадочная

- цепочка писем

- продающая страница

ЦА:

1. психологи, ищущие повышение квалификации

2. люди стремящиеся к саморазвитию

Пояснение: 

Продумайте для первой ца, которым будет показываться таргетированная реклама, воронку продаж, которая смогла бы за 5 касаний довести его до посещения Института, покупки недорогого мастер-класса (или участие бесплатно фигурой в расстановках) и потом записи на дорогое профильное обучение(цена от 12 до 20 000 руб). 

Ресурсы, с которых вам можно брать материалы:

Задание считается выполненным, если сдан файл-отчета о проделанной работе, включающий в себя:

- проведенное исследование о рынке автора: ключевые запросы, конкуренты, товарный ряд

- составленные на базе исследования выводы

- План сроков реализации воронки

- ТЗ для копирайтера

- ТЗ для автора

- ТЗ для дизайнера

*Перед стартом работы обязателен скайп-созвон для обсуждения взаимодействия

5 лет назад
kliminaworkzilla
Лидия Климина 
36 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
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