Список строительных ниш (услуг) пользующихся спросом

Собрать 30-50 строительных ниш конкретно по услугам, такие как "копка колодцев", "замена стёкл", "кровля крыш", "укладка ламината", "поклейка обоев" и тд. Желательно чтоб они были не затейливыми, более простые, как собственно было показано в примере. Нужны именно те ниши, которые пользуются спросом в Украине, не включая регионов: Луцк, Ровно, Львов, Тернополь, Ужгород, Ивано-Франковск, Черновцы и Винница.

Как это выглядит в wordstat и пример формы прилагается ниже. WordStat это инструмент для примера, им вы можете пользоваться для "поиска по яндексу", а для "поиска по гуглу" вероятно потребуется другой ресурс.

Необходимо сделать анализ по сезонности, а именно чтобы весной и летом они пользовались спросом, а так же по кол-ву запросов, должны начинаться от полутора тыс. в каком-то из регионов.

На рынках olx, prom, avito и zakupka средний чек за услугу должен начинаться от 500 грн (1500 руб)

Всё это необходимо исполнить в данной форме: