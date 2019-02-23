Обзвон клиентов

Управление проектамиЗакрыт7 заявок246 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо произвести обзвон 200 клиентов по готовой базе.Скрипт также предоставляется.

Обязательные требования:

Запись телефонных звонков

Оговаривать все предложения из скрипта

Начало обзвона:

25.02

9 утра

5 лет назад
Reikyavic
36 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад