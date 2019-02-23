Обзвон клиентов

Нужно проработать новую структуру сайта красок Сайт был создан давно и в планах его переделать. Написать Разделы, подразделы, свойства для фильтров и так далее. Всё это передать в вордомском файле или ексель, чтоб было иерархия ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо произвести обзвон 200 клиентов по готовой базе.Скрипт также предоставляется.
Обязательные требования:
Запись телефонных звонков
Оговаривать все предложения из скрипта
Начало обзвона:
25.02
9 утра
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