Е-майл рассылка

Интересует качественная e-mail рассылка на 300 000 адресов по Германии.

Срок исполнения заказа рассматривается индивидуально.

Тема рассылки:

полиграфия

Цель:

получения запросов на расчёт цены полиграфической продукции от потенциальных заказчиков.

Я предоставляю:

-Тему письма на немецком яз. (5-10 вариантов)

-Письмо для рассылки на немецком яз. (если надо, со скобками для рандомизации)

-База e-mail адресов по Германии (собрана из открытого источника: www.gelbeseiten.de)

Задача:

-Осуществить рассылку таким образом, что бы свыше 90% писем попали во входящие.

-Что бы заинтересованный получатель мог ответить на письмо отправив ответ обратно на тот же e-mail с которого он получил рассылочное письмо.

-Получения ответов от заинтересованных получателей на e-mail который я укажу.

-Все соответствующие процедуры которые исполнитель посчитает необходимыми для достижения конечной цели.

Оценка работы:

-Буду считать работу выполненной, если в ходе или после завершения рассылки, в течении нескольких дней, будут приходить письма с отрицательными ответами или с запросами на расчёт. Это могут быть любые письма от реальных людей.

-Ответы автоответчиков или другие автоматически высланные письма, результатом выполненной работы не являются.

Пожелание исполнителю:

Если Вы не уверенны, что умеете делать рассылку с действительно хорошей доставляемостью в inbox, пожалуйста не пытайтесь мне предлагать свои услуги. Заранее благодарю.