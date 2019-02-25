Е-майл рассылка

Нужно проработать новую структуру сайта красок Сайт был создан давно и в планах его переделать. Написать Разделы, подразделы, свойства для фильтров и так далее. Всё это передать в вордомском файле или ексель, чтоб было иерархия ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интересует качественная e-mail рассылка на 300 000 адресов по Германии.
Срок исполнения заказа рассматривается индивидуально.
Тема рассылки:
полиграфия
Цель:
получения запросов на расчёт цены полиграфической продукции от потенциальных заказчиков.
Я предоставляю:
-Тему письма на немецком яз. (5-10 вариантов)
-Письмо для рассылки на немецком яз. (если надо, со скобками для рандомизации)
-База e-mail адресов по Германии (собрана из открытого источника: www.gelbeseiten.de)
Задача:
-Осуществить рассылку таким образом, что бы свыше 90% писем попали во входящие.
-Что бы заинтересованный получатель мог ответить на письмо отправив ответ обратно на тот же e-mail с которого он получил рассылочное письмо.
-Получения ответов от заинтересованных получателей на e-mail который я укажу.
-Все соответствующие процедуры которые исполнитель посчитает необходимыми для достижения конечной цели.
Оценка работы:
-Буду считать работу выполненной, если в ходе или после завершения рассылки, в течении нескольких дней, будут приходить письма с отрицательными ответами или с запросами на расчёт. Это могут быть любые письма от реальных людей.
-Ответы автоответчиков или другие автоматически высланные письма, результатом выполненной работы не являются.
Пожелание исполнителю:
Если Вы не уверенны, что умеете делать рассылку с действительно хорошей доставляемостью в inbox, пожалуйста не пытайтесь мне предлагать свои услуги. Заранее благодарю.
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