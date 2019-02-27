Реализовать проект в сфере услуг.

Условия:

Перед началом сотрудничества совместно выявляем задачи и цели, устанавливаем сроки (в формате чек-листа) для успешного реализации проекта, с целью предотвращения разногласий по завершению сотрудничества. Производить ежедневный отчет о проделанной работе в Google таблицах.

Завершение работы проекта будет считаться, после выполнения 20 сделок (оказанных услуг).

Оплата за неполное или частичное выполнение проекта не производиться.

Возможность сотрудничества на постоянной основе.

Требования к исполнителю:

- ответственный подход к делу;

- умения выстраивать алгоритмы задач;

- умения отбирать кандидатов;

- навыки управленческих компетенций;

- честность и порядочность (основное);

- позитивный настрой;

Задачи:

- поиск удаленных сотрудников;

- сформировать план действий по запуску проекта;

- определить и распределить задачи каждого сотрудника;

- настроить систему результативности действий сотрудников по KPI;

- выстроить систему коммуникации между сотрудниками;

- выстроить систему коммуникации между клиентами;

- запуск проекта;

- контроль по приему заявок;

- контроль качества и выполнения предоставленных услуг;

- корректировка недочетов после 10 предоставленных услуг.

Оплата:

Возможность рассмотрения нескольких вариантов оплаты:

- После завершения всех поставленных задач и выполнение условий.

- Процент от каждой завершенной сделки на протяжении всей жизни проекта.

Сроки:

Предварительные сроки завершения сотрудничества 30 календарных дней. Более точные сроки будут определены и согласованы в сформированном чек-листе.