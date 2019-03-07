Мы - небольшая ИТ-компания, с 2013 года занимаемся разработкой веб-приложений для банков. Наши решения для автоматизации процессов уже стоят в 9 всем известных банках из топ-40 в РФ. Мы ищем готовых к сотрудничеству специалистов-фрилансеров и ...
Собрать базу прорабов, строител. бригад Москвы (МО) для хол. обзвона
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мы фирма по производству комплексных обедов по низкой цене (170 руб. с доставкой). Наши клиенты это строительные бригады (также некоторые чопы, рабочие). Работаем с клиентами только от 10 чел. Находим клиентов через холодный обзвон!!!!!!!!!! Нужно собрать базу прорабов, строительных бригад Москвы (МО) для того что бы мы их обзвонили. Мы уже обзванивали (полностью) такие ресурсы как Авито, топ 40 яндекса по запросу "стройки Москвы" и подобные, строительные группы в Телеграмм и ВК. Ресурсы, которые не использовали Хэдхантер, СуперДжоб, Ремонтник, и многие строительные сайты у которых доступ платный (от 1000 руб. обычно). Результат в формате эксель нужен.Что предложите? Сумму назовите.
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