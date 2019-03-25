Участие в проекте по автоматизации для банка

Добрый день! Необходимо написать ТЗ для разработки строительного портала. Вот содержание ТЗ и примерное кол-во часов на каждый раздел https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Sgqi0ztbcQZEwkE1fLzEt7zCvK0vYyJd07CSwZYnDys/edit#gid=0 Прототип тоже готов. Предоставлю после согласования предварительной стоимости. Жду от вас примерную цену и срок?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мы - небольшая ИТ-компания, с 2013 года занимаемся разработкой веб-приложений для банков. Наши решения для автоматизации процессов уже стоят в 9 всем известных банках из топ-40 в РФ. Мы ищем готовых к сотрудничеству специалистов-фрилансеров и готовые команды, чтобы реализовывать новые проекты внедрения для наших заказчиков.
Нам нужны маниакально ориентированные на результат, ответственные и дотошные мастера своего дела, которые:
имеют опыт описания бизнес-процессов и моделирования на BPMS ELMA
умеют общаться с бизнес-заказчиком для уточнения задачи
умеют формулировать задачи для разработчиков
хотят зарабатывать 130%-170% от зарплаты обычных специалистов.
Мы дадим вам обучающие материалы, научим специфике работы нашего решения и предоставим ментора-наставника. Можем предоставить вам место в офисе, но в целом нам все равно, где вы будете работать, если вы способны выдавать результат.Если мы выберем вас, то оплатим небольшой аванс, но основные деньги вы заработаете, когда сдадите с нами решение заказчику. Если результата не будет, мы расстанемся с вами. С надежными профессионалами мы сотрудничаем долго и взаимовыгодно.
Что надо будет делать:
Работать вместе с командой на проекте внедрения решения в банк
Общаться с заказчиком и ментором для выяснения требований
Разрабатывать процессы и простые скрипты в BPMS ELMA
Ставить задачи разработчикам, тестировать готовые решения от них
Сдавать заказчику выполненную работу
Писать документацию на созданное решение
Задания выдаются куратором. Задания рассчитаны на 1-2 недели выполнения, оплачиваются по схеме аванс 20% / 30% после приемки куратором / 50% после приемки заказчиком. Приемка осуществляется по тест-кейсам, которые разрабатываются вами совместно с куратором.
Интересных нам кандидатов мы попросим выполнить тестовое задание на 3-4 часа работы. Тем, кто справится, заплатим 2 тыс. даже если не продолжим сотрудничество. Откликайтесь!
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