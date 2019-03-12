Бизнес-ассистент на постоянную удаленную работу

Необходимо описать все бизнес процессы в компании по аренде авто.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуемый опыт работы: 3–6 лет
Полная занятость, удаленная работа
Уважаемые кандидаты!
Мы приглашаем на работу менеджера-ассистента для руководителя бизнеса по производству и распространению электроники и товаров для дома на платформе Amazon в Европе и Америке.
Это удаленная, но СТАБИЛЬНАЯ и ДОЛГОСРОЧНАЯ работа в немецкой компании с гарантией профессионального и карьерного роста.
Мы ищем человека, способного мыслить самостоятельно, искать выгоду для компании и проявлять инициативу, чтобы получить ее. Например, он минимизировать риски и расходы,
оптимизировать скорость решения задач и влиять на качество подконтрольных
ему процессов.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ требования к кандидату:
- Знание английского языка на уровне Advanced (С1) и выше.
- Знание немецкого языка на уровне Advanced (С1) и выше.
- Уверенное использование ПК (MS Office Excel + Word, Google Docs, Internet, электронная почта).
- Наличие БЫСТРОГО и СТАБИЛЬНОГО проводного Интернета, а также компьютера и смартфона с мобильным Интернетом.
- Наличие высшего образования и опыта работа.
Мы ищем ЛИЧНОСТЬ, обладающую следующими качествами:
- навыки эффективного управления временем (вы умеете вести google календарь и работать в TaskManager);
- экстраординарные организаторские способности (все проблемы вы превращаете в задачи, которые решаете самостоятельно);
- пунктуальность и готовность быть всегда на связи в рабочее время (вы не оправдываетесь и не придумываете отговорок);
- развитые коммуникативные навыки (вы умеете слышать и слушать, общаться с людьми, вести переговоры, просто объяснять и работать в команде);
- гиперответственность и проактивность (вы берете ответственность за свои действия и понимаете разницу между «делал» и «сделал»);
- аналитическое и системное мышление (вы можете описывать бизнес-процессы в смысловых картах и составлять технические задания);
- высокая поисковая активность (вы умеете искать информацию в Интернете с последующим внесением ее в Excel и CRM);
- конструктивное мышление со здоровым чувством юмора (вы умеете мыслить позитивно, но делаете при этом правильные выводы, основанные на фактах);
- амбициозность и целеустремленность (вы готовы учиться новому, готовы меняться и хотите расти).
- вести деловую переписку и телефонные переговоры с деловыми партнерами, а также государственными и налоговыми органами на английском и немецком языках;
- осуществлять поиск, сбор и подготовку информации, необходимой руководителю для принятия решений;
- выполнять поиск и подбор исполнителей;
- готовить и вести отчеты по выполняемым задачам, расходам, и т. д.;
- проверять и сортировать электронную почту;
- вести календарь встреч и мероприятий;
- выполнять разноплановые организационные поручения.
- удаленная работа (home-office)
- 8-часовой рабочий день (пятидневка);
- испытательный срок — 3 месяца$
- возможны командировки в Европу и Германию за счет компании, а также посещение выставок.
- Похожие заказы
- Управление проектами9 заявокЗакрыт5 лет назад
- $70
Работа рутинная, но простая. Нужно рассылать мое предложение по контактам (холодный обзвон). Есть сайт:https://shikari.doКатегория: авторы, писатели, копирайтеры+ телеграмhttps://tlgrm.ru/channels/careerhttps://tgrm.su/channels/workНужно рассылать заявки с моей почты и сообщать о положительных ответах. Работа постоянная. Оплата раз в неделюУправление проектами16 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно проработать новую структуру сайта красок Сайт был создан давно и в планах его переделать. Написать Разделы, подразделы, свойства для фильтров и так далее. Всё это передать в вордомском файле или ексель, чтоб было иерархия ...Управление проектами11 заявокЗакрыт5 лет назад
Условия: Перед началом сотрудничества совместно выявляем задачи и цели, устанавливаем сроки (в формате чек-листа) для успешного реализации проекта, с целью предотвращения разногласий по завершению сотрудничества. Производить ежедневный отчет о проделанной работе в Google таблицах. Завершение работы проекта ...Управление проектами2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Создать воронку лидогенерации для психолога - гештальтиста с 25 - летним опытом работы. Требуется создать стратегию цепочки полезного контента, которая позволила бы однозначно убедить в том, что автор - эксперт и продать участие в ближайшем мероприятии. Разработка ...Управление проектами2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Интересует качественная e-mail рассылка на 300 000 адресов по Германии. Срок исполнения заказа рассматривается индивидуально. Тема рассылки: полиграфия Цель: получения запросов на расчёт цены полиграфической продукции от потенциальных заказчиков. Я предоставляю: -Тему письма на немецком яз. (5-10 вариантов) -Письмо для рассылки на немецком ...Управление проектами6 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо произвести обзвон 200 клиентов по готовой базе.Скрипт также предоставляется. Обязательные требования: Запись телефонных звонков Оговаривать все предложения из скрипта Начало обзвона: 25.02 9 утраУправление проектами7 заявокЗакрыт5 лет назад
- $15
Собрать 30-50 строительных ниш конкретно по услугам, такие как "копка колодцев", "замена стёкл", "кровля крыш", "укладка ламината", "поклейка обоев" и тд. Желательно чтоб они были не затейливыми, более простые, как собственно было показано в примере. ...Управление проектами5 заявокЗакрыт5 лет назад
Задача: Необходимо прозвонить базу 1000 контактов потенциальных посетителей и пригласить их на мероприятие. Время для совершения диалогов: с 10:00 до 18:00 по МСК Условия: 1000 диалогов - 10000 рублей. Требования: - Опыт работы по скрипту - Общительность, дисциплина. - Работа в ...Управление проектами11 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен человек для сбора майлов с помощью определенной программы и рассылки писем по этим майлам. В день нужно не менее 200 писем (200 разным компаниям) Требуются базовые знания английского, скорость работы и смышленность. Оплата по факту выполнения после ...Управление проектами9 заявокЗакрыт5 лет назад