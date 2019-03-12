Бизнес-ассистент на постоянную удаленную работу

Требуемый опыт работы: 3–6 лет

Полная занятость, удаленная работа

Уважаемые кандидаты!

Мы приглашаем на работу менеджера-ассистента для руководителя бизнеса по производству и распространению электроники и товаров для дома на платформе Amazon в Европе и Америке.

Это удаленная, но СТАБИЛЬНАЯ и ДОЛГОСРОЧНАЯ работа в немецкой компании с гарантией профессионального и карьерного роста.

Мы ищем человека, способного мыслить самостоятельно, искать выгоду для компании и проявлять инициативу, чтобы получить ее. Например, он минимизировать риски и расходы,

оптимизировать скорость решения задач и влиять на качество подконтрольных

ему процессов.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ требования к кандидату:

Знание английского языка на уровне Advanced (С1) и выше.

Знание немецкого языка на уровне Advanced (С1) и выше.

Уверенное использование ПК (MS Office Excel + Word, Google Docs, Internet, электронная почта).

Наличие БЫСТРОГО и СТАБИЛЬНОГО проводного Интернета, а также компьютера и смартфона с мобильным Интернетом.

Наличие высшего образования и опыта работа.

Мы ищем ЛИЧНОСТЬ, обладающую следующими качествами

навыки эффективного управления временем (вы умеете вести google календарь и работать в TaskManager);

экстраординарные организаторские способности (все проблемы вы превращаете в задачи, которые решаете самостоятельно);

пунктуальность и готовность быть всегда на связи в рабочее время (вы не оправдываетесь и не придумываете отговорок);

развитые коммуникативные навыки (вы умеете слышать и слушать, общаться с людьми, вести переговоры, просто объяснять и работать в команде);

гиперответственность и проактивность (вы берете ответственность за свои действия и понимаете разницу между «делал» и «сделал»);

аналитическое и системное мышление (вы можете описывать бизнес-процессы в смысловых картах и составлять технические задания);

высокая поисковая активность (вы умеете искать информацию в Интернете с последующим внесением ее в Excel и CRM);

конструктивное мышление со здоровым чувством юмора (вы умеете мыслить позитивно, но делаете при этом правильные выводы, основанные на фактах);

амбициозность и целеустремленность (вы готовы учиться новому, готовы меняться и хотите расти).

вести деловую переписку и телефонные переговоры с деловыми партнерами, а также государственными и налоговыми органами на английском и немецком языках;

осуществлять поиск, сбор и подготовку информации, необходимой руководителю для принятия решений;

выполнять поиск и подбор исполнителей;

готовить и вести отчеты по выполняемым задачам, расходам, и т. д.;

проверять и сортировать электронную почту;

вести календарь встреч и мероприятий;

выполнять разноплановые организационные поручения.