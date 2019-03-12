Бизнес-ассистент на постоянную удаленную работу

$1000
Управление проектамиЗакрыт6 заявок404 просмотра
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Требуемый опыт работы: 3–6 лет

Полная занятость, удаленная работа

Уважаемые кандидаты!

Мы приглашаем на работу менеджера-ассистента для руководителя бизнеса по производству и распространению электроники и товаров для дома на платформе Amazon в Европе и Америке.

Это удаленная, но СТАБИЛЬНАЯ и ДОЛГОСРОЧНАЯ работа в немецкой компании с гарантией профессионального и карьерного роста.

Мы ищем человека, способного мыслить самостоятельно, искать выгоду для компании и проявлять инициативу, чтобы получить ее. Например, он минимизировать риски и расходы,

оптимизировать скорость решения задач и влиять на качество подконтрольных

ему процессов.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ требования к кандидату:

  • Знание английского языка на уровне Advanced (С1) и выше.
  • Знание немецкого языка на уровне Advanced (С1) и выше.
  • Уверенное использование ПК (MS Office Excel + Word, Google Docs, Internet, электронная почта).
  • Наличие БЫСТРОГО и СТАБИЛЬНОГО проводного Интернета, а также компьютера и смартфона с мобильным Интернетом.
  • Наличие высшего образования и опыта работа.

Мы ищем ЛИЧНОСТЬ, обладающую следующими качествами

:

  • навыки эффективного управления временем (вы умеете вести google календарь и работать в TaskManager);
  • экстраординарные организаторские способности (все проблемы вы превращаете в задачи, которые решаете самостоятельно);
  • пунктуальность и готовность быть всегда на связи в рабочее время (вы не оправдываетесь и не придумываете отговорок);
  • развитые коммуникативные навыки (вы умеете слышать и слушать, общаться с людьми, вести переговоры, просто объяснять и работать в команде);
  • гиперответственность и проактивность (вы берете ответственность за свои действия и понимаете разницу между «делал» и «сделал»);
  • аналитическое и системное мышление (вы можете описывать бизнес-процессы в смысловых картах и составлять технические задания);
  • высокая поисковая активность (вы умеете искать информацию в Интернете с последующим внесением ее в Excel и CRM);
  • конструктивное мышление со здоровым чувством юмора (вы умеете мыслить позитивно, но делаете при этом правильные выводы, основанные на фактах);
  • амбициозность и целеустремленность (вы готовы учиться новому, готовы меняться и хотите расти).
Основные обязанности:

  • вести деловую переписку и телефонные переговоры с деловыми партнерами, а также государственными и налоговыми органами на английском и немецком языках;
  • осуществлять поиск, сбор и подготовку информации, необходимой руководителю для принятия решений;
  • выполнять поиск и подбор исполнителей;
  • готовить и вести отчеты по выполняемым задачам, расходам, и т. д.;
  • проверять и сортировать электронную почту;
  • вести календарь встреч и мероприятий;
  • выполнять разноплановые организационные поручения.
Условия работы:

  • удаленная работа (home-office)
  • 8-часовой рабочий день (пятидневка);
  • испытательный срок — 3 месяца$
  • возможны командировки в Европу и Германию за счет компании, а также посещение выставок.
5 лет назад
Resultat_GmbH
36 летГермания
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
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