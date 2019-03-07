Описание бизнес процессов в компании.

Работа рутинная, но простая. Нужно рассылать мое предложение по контактам (холодный обзвон). Есть сайт:https://shikari.doКатегория: авторы, писатели, копирайтеры+ телеграмhttps://tlgrm.ru/channels/careerhttps://tgrm.su/channels/workНужно рассылать заявки с моей почты и сообщать о положительных ответах. Работа постоянная. Оплата раз в неделю
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо описать все бизнес процессы в компании по аренде авто.
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