Описание бизнес процессов в компании.

Управление проектамиЗакрыт9 заявок259 просмотров
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Необходимо описать все бизнес процессы в компании по аренде авто.

5 лет назад
Ivanov_Ivan
41 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
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