Создание корпоративной информационной системы для группы компаний

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Активно развивающейся многопрофильной компании (благоустройство, услуги и пр.), имеющей несколько территориально удаленных подразделений в Москве, МО и соседних областях, необходимо создать единую корпоративную информационную систему. 

Предполагаемые работы: 

- Аудит существующей информационной системы; 

- Проектирование информационной системы группы компаний; 

- Интеграция отдельных используемых программ в единую корпоративную информационную систему, ее оптимизация и настройка; 

- Сопровождение внедрения. 

Предполагаемая длительность: 2-4 месяца.

8 лет назад
guest_15090299769853
8 лет в сервисе
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7 лет назад

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