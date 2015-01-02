Свежая база данных купивших квартиры в Москве и Моск. обл.

Ищу контент-менеджера для ресурса с фильмами под мобильные телефоны и планшеты. Нужно будет следить за текущими новинками фильмов, своевременно добавлять новый, следить за обновлениями. Требования: Внимательность к мелким деталям, аккуратность. Работа длительная от полугода. нужно будет добавлять 26 фильмов в ...