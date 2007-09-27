1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Необходимо создать проект (документацию для кодера)- Автоматизированное ра-бочее место продавца-кассира - далее система. 2. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ Система предназначено для ускорения и облегчения процесса оформления покупки продавцом-кассиром. ...
Требуется консультация по разработке ПО/веб сайтов
Добрый день
Ищу специалиста в Москве который сможет :
1) доступно обьяснить и показать как установить/настроить и использовать subversion сервер.
2) обсудить различные методы организации производства ПО и сайтов : про системы централизованного хранения документов, про фрэймворки, про организацию
сети серверов для разработки/отладки/производства.
3) рассказать и обсудить agile технологии
в идеале ищу человека который имеет опыт в организации производста софта/веб продуктов
Встречу хочу провести в один из следующих трёх дней : 9, 10, 11 июня.
Готов принять встречные предложения по дискуссиям/консультациям из любой сферы разработки и организации айти процесов.
Всего доброго !
Заявки фрилансеров
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