Требуется консультация по разработке ПО/веб сайтов

Добрый день

Ищу специалиста в Москве который сможет :

1) доступно обьяснить и показать как установить/настроить и использовать subversion сервер.

2) обсудить различные методы организации производства ПО и сайтов : про системы централизованного хранения документов, про фрэймворки, про организацию

сети серверов для разработки/отладки/производства.

3) рассказать и обсудить agile технологии

в идеале ищу человека который имеет опыт в организации производста софта/веб продуктов

Встречу хочу провести в один из следующих трёх дней : 9, 10, 11 июня.

Готов принять встречные предложения по дискуссиям/консультациям из любой сферы разработки и организации айти процесов.

Всего доброго !