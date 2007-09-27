Требуется консультация по разработке ПО/веб сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрыт2 заявки246 просмотров

Добрый день

Ищу специалиста в Москве который сможет :

1) доступно обьяснить и показать как установить/настроить и использовать subversion сервер.

2) обсудить различные методы организации производства ПО и сайтов : про системы централизованного хранения документов, про фрэймворки, про организацию

сети серверов для разработки/отладки/производства.

3) рассказать и обсудить agile технологии

в идеале ищу человека который имеет опыт в организации производста софта/веб продуктов

Встречу хочу провести в один из следующих трёх дней : 9, 10, 11 июня.

Готов принять встречные предложения по дискуссиям/консультациям из любой сферы разработки и организации айти процесов.

Всего доброго !

17 лет назад
George_27
Жорж 
45 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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