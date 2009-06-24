Администрирование и поддержка сайта

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок296 просмотров

В основном web програмирование администрирование серверов под win и *nix поддержка сайта,

обновление написание веб приложений, php HTML java и др языки веб програмирования, работа дома не в офисе,

за поддержку и админство оклад, написание приложений обговаривается отдельно, предпочтительное время работы

после 20 00 по мск

icq 969695

HTMLJavaPHP
16 лет назад
IDcom
40 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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