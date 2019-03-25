Админка для web приложения

Нужно сделать админку для веб приложение, уже есть админка для аналогичного приложения можно отталкиваться или использовать ее для нового. Нужно также API для связи с приложением. Языки PHP & Js. Детали выбранным кандидатам в личку. Присылайте ссылки или скрины на ваши работы по бэкэндам. Какой опыт в разработке и примерный часовой рейт.

Работа срочная!