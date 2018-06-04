Доработать доску объявлений

Сайт на php, самописная система управления, фреймворк Yii2. Имеется сайт объявлений по специализированной тематике: mygarage (написать слитно) в зоне ru Проблемы / задачи: 1. Несколько переформатировать базу данных. Сейчасв поле "Объявления" заносится имя, телефон и ссылка на объявление по

станции метро и дате (см. скрин во вложении). Надо телефон вынести в отдельный

столбец. И чтобы по столбцам базы ID, E-mail, Телефон - былавозможность сортировки при нажатии, т.е. например, нажимаем заголовок столбца

E-mail – сортирует все данные в алфавитном порядке, а нажимаем на какой-нибудь

e-mail конкретного пользователя в этом столбце – тогда база выдает вначале списка

все объявления по этому e-mail.2. Сделать в админке опцию занесения выбранныхпользователей в чёрный список по e-mail и/ или телефону. Такое внесение

означает, что пользователь с данным e-mail и / или телефоном объявление подать не может.3. Сайт тормозит - надо решить эту проблему, длячего изменить базу данных по п.1, почистить (можно удалить все объявления),

проверить на вирусы, поставить защиту от вирусов, проверить на лишний, вредоносный

код, ошибки в коде, лишние компоненты, настройки хостинга и т.д. Ошибки кода

проверить и исправить в любом случае, безотносительно к проблеме скорости.4. Избавить сайт от поступления спама, а именнопоставить капчу посложнее и лишить пользователей при подаче объявлений

присылать в каких-либо полях объявления гиперссылки.5. В форме подачи объявления поле «Метро / район»переименовать в «Ближайшие станции метро и МЦК. Выберите одно-два ближайших» и сделать

это поле после поля «Адрес», а не до него. И сделать, чтобы в выпадающем списке

станций можно было выбрать до двух станций. Сам список станций пополнить новыми

станциями (я предоставлю). Соответственно, в форме поиска объявлений этот

список тоже подновить.6. В разделах Продам/ Куплю / Сдам / Сниму сделатьвместо поиска по схеме метро отображение карты с отметками размещенных

объявлений – как например, на сайте garagnik.ru да и многих других сайтах. Соответственно,

кнопочки поименовать «Поиск по карте» и сделать их более заметными.\7. Массив объявлений в разделах сейчас разделяетсяна страницы думаю, надо сделать всё одной страницей с длинной-длинной

прокруткой, с динамической подгрузкой просматриваемого (обсудить).8. На главной странице сделать текстовые гиперссылки«Продам гараж», «Куплю гараж», «Сдам гараж», «Сниму гараж» на соответствующие

разделы.9. Сделать, чтобы при редактировании ужеразмещенного объявления пользователем, было видно размещенное им ранее фото.10. Сделать чтобы загружаемые пользователямифотографии оптимально автоматически "причесывались" по весу и размеру

к каким-то оптимальным для сайта стандартам (согласовать).11. Адаптивная верстка уже в принципе есть – но проверитьпо окончании работ, чтобы правильно отображалось на настольных ПК, планшетах,

смартфонах.Работы проводить в полном соответствии с правилами проектированияMVC. Обновленный сайт запустить на хостинге. Предоставить письменный отчет по выполненной работе, попунктам, при необходимости с инструкциями. Оплата через сделку без риска, либо по факту выполнения и сдачи работы.Срок работы 14 дней. Хорошему исполнителю напишу хороший отзыв, дам еще заказы. В процессе выполнения задания я всегда на связи и всегдамогу дать пояснения, согласования.