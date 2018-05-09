Нужна копия лендинга на Wordpress

Веб-программированиеЗакрыт11 заявок158 просмотров
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Нужна копия данного лендинга на Wordpress: https://muwilab.ru/demo/theme/Instaland 

С установкой(так же необходимо чтобы была возможность редактировать информацию)

WordPress
6 лет назад
dwilt
44 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
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