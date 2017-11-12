Доработки по проекту биткомплекс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка106 просмотров

Приветствую! Необходимо оперативно  выполнить пласт работ, а именно:

1) Систему регистрации пользователей на прототипе сервиса. Данные пользователя вносятся в базу MySQL и далее коммуницируют с нашим бэкендом. Дизайн и вёрстка всех форм готова.

2) Регистрация должна подтверждаться через почту пользователя. Письмо должно приходить с почты нашего доменного имени, пользователь переходит по ссылке и подтверждает свой аккаунт.

3) Настроить двухфакторную аутентификацию через приложение Google Autentificator при входе на сайт

Объём работ небольшой и выполнить их требуется оперативно. Дедлайн - понедельник 13 ноября в 16.00 по МСК

Из-за оперативности высокий рейт по оплате

MySQL
8 лет назад
Rusov86
39 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров