Roomout.de

Вордпресс

1. Надо добавить функцию запоминания времени, те если в букинги введено уже число 2 ноября в 21.00 уже занят термин, то нужно автоматически выделять это время красным (красный фон) и что бы пользователь не мог выбрать это время.

2. Плюс еще два-три незначительных изменеия.