Roomout.de

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Закрыт3 заявки149 просмотров

Вордпресс

1. Надо добавить функцию запоминания времени, те если в букинги введено уже число 2 ноября в 21.00 уже занят термин, то нужно автоматически выделять это время красным (красный фон) и что бы пользователь не мог выбрать это время.

2. Плюс еще два-три незначительных изменеия.

WordPress
8 лет назад
nolben
37 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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