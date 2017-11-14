Работа над сайтом (Yii2 framework)

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Закрыт17 заявок287 просмотров

Есть начатый проект (авто портал) на фреймворке yii2. Требуется специалист на постоянную работу по данному проекту.

Выполнение задач по модулям (разделам сайта). Введу в курс дела, ознакомлю с текущими ТЗ.

Yii
8 лет назад
maksim-nb
Максим 
41 год
13 лет в сервисе
Был
месяц назад

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