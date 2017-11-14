Реализовать, чтобы некоторые данные парсились с других источников. Все подробно расскажу заинтересовавшим меня исполнителям. Возможно у вас уже есть готовые решения.
Работа над сайтом (Yii2 framework)
Есть начатый проект (авто портал) на фреймворке yii2. Требуется специалист на постоянную работу по данному проекту.
Выполнение задач по модулям (разделам сайта). Введу в курс дела, ознакомлю с текущими ТЗ.
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