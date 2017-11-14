Создание автоматической карты sitemap.xml на joomla 3

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок162 просмотра

Необходимо создать автоматически генерируемую карту сайта sitemap.xml на joomla 3, содержащую в себе основные директивы

Так как sitemap не должен содержать более 50 000 директив, а сайт ....by постоянно расширяется, то рекомендуется в корневой карте sitemap.xml добавить указания на другие разделы sitemap. 

для примера как у конкурентов https://market.kz/sitemap.xml

будет основная sitemap и в ней ссылки на другие карты sitemap-1.xml, sitemap-2.xml, sitemap-3.xml  в который уже формируются ссылки на страницы 

чтобы было проще сделать можно каждую карту привязать  к категории компонента "ads manager"

например есть категория 1 она генерирует sitemap-1.xml   в которой ссылки на подкатегории и страницы этой категории-1

и т.д всего категорий 9 на сайте и одна карта должна генерировать все информационные страницы из компонента материалы 

Инструкция по реализации индексных файлов: https://www.sitemaps.org/ru/protocol.html

Joomla
8 лет назад
xflyer
Павел 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
9 дней назад

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