Нужен сайт

Хочу простой удобный сайт, больше светлых пастельных тонов. При открытии будет ряд из 4х фотографий поочередно друг друга сменяющихся. ниже будет текстовая информация и карта "как добраться" и "обратиться". Необходимо, что бы я сам мог вносить какие-то изменения в текст или в фото.

Скоро сообщу образцы сайта и определюсь с исполнителем.