Нужен сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт19 заявок197 просмотров

Хочу простой удобный сайт, больше светлых пастельных тонов. При открытии будет ряд из 4х фотографий поочередно друг друга сменяющихся. ниже будет текстовая информация и карта "как добраться" и "обратиться". Необходимо, что бы я сам мог вносить какие-то изменения в текст или в фото.

Скоро сообщу образцы сайта и определюсь с исполнителем.

8 лет назад
Advokat_Fisher
Андрей 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров