Реализовать, чтобы некоторые данные парсились с других источников. Все подробно расскажу заинтересовавшим меня исполнителям. Возможно у вас уже есть готовые решения.
Нужен сайт
Хочу простой удобный сайт, больше светлых пастельных тонов. При открытии будет ряд из 4х фотографий поочередно друг друга сменяющихся. ниже будет текстовая информация и карта "как добраться" и "обратиться". Необходимо, что бы я сам мог вносить какие-то изменения в текст или в фото.
Скоро сообщу образцы сайта и определюсь с исполнителем.
Заявки фрилансеров
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