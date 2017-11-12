Реализовать, чтобы некоторые данные парсились с других источников. Все подробно расскажу заинтересовавшим меня исполнителям. Возможно у вас уже есть готовые решения.
Автоматический экспорт товаров из Wordpress в Яндекс Маркет
Для интернет магазина antenka.by (CMS Wordpress), необходимо разработать автоматический экспорт (посредством API) товаров (с возможностью выбора категорий для экспорта) в каталог Яндекс Маркета.
Загрузку информации в Маркет необходимо производить при изменении цены товара, а также изменении статуса товара "в наличии/на заказ"
Интересует стоимость и сроки выполнения работы
Заявки фрилансеров
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