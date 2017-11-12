Автоматический экспорт товаров из Wordpress в Яндекс Маркет

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки162 просмотра

Для интернет магазина antenka.by (CMS Wordpress), необходимо разработать автоматический экспорт (посредством API) товаров (с возможностью выбора категорий для экспорта) в каталог Яндекс Маркета. 

Загрузку информации в Маркет необходимо производить при изменении цены товара, а также изменении статуса товара "в наличии/на заказ" 

Интересует стоимость и сроки выполнения работы

WordPress
8 лет назад
vikleb
Виктор 
33 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва(-2)

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Нет заявок фрилансеров