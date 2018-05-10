Мастер javascript

Необходимо сделать на странице html скрипт который в течении суток будет нагонять число с увеличением каждый час с 0 до 500к например, а с новых суток обнуляться.

Число - это сумма, выглядеть должно так: 381.093 руб

Сделать нужно до обеда, приоритет низкой цене и оплате по факту. Оплата яндекс деньги.

Спасибо. Жду предложений.