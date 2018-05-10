Скопировать 2 страницы с сайтов в вордпресс

Сайт на php, самописная система управления, фреймворк Yii2. Имеется сайт объявлений по специализированной тематике: mygarage (написать слитно) в зоне ru Проблемы / задачи: 1. Несколько переформатировать базу данных. Сейчасв поле "Объявления" заносится имя, телефон и ссылка ...
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Нужно скопировать две страницы разных сайтов и перенести их в вордпресс. Так чтобы можно было их редактировать. Один сайт мой и к нему дам доступ при необходимости. Другой сайт без доступа.
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