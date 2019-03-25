Написать парсер

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки208 просмотров
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Добрый день,

Нужно починить парсер аккаунтов:

https://psn-accounts.com/games/battlefield-4/

Пример как должно выглядеть:

http://psn-game.com/game.php?id=4

Сайт на WP

Либо написать новый парсер  товаров с сайта

https://plati-online.com/

5 лет назад
Artvisionkz
35 летКазахстан
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
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