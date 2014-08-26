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Написать простую конструкцию на PHP
Приветствую, не получается сделать самому, прошу помощи:
Есть поисковая строка формата site.com/?search=Hello world
Но встречается и такая строка site.com/?search=+Hello +world
Нужно сделать простую проверку именно такого вида:
1. Конструкция if
2. сделать проверку ли в ?search= есть знак(и) "+"
3. если нет "+" пропускаем и ничего не делаем
2. если есть "+" в конструкции - убрать его(их) и отправить повторно сайт на поиск через Location: /?search=*без плюсов*
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