Написать простую конструкцию на PHP

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Завершен8 заявок193 просмотра

Приветствую, не получается сделать самому, прошу помощи:

Есть поисковая строка формата site.com/?search=Hello world

Но встречается и такая строка site.com/?search=+Hello +world

Нужно сделать простую проверку именно такого вида:

1. Конструкция if

2. сделать проверку ли в ?search= есть знак(и) "+"

3. если нет "+" пропускаем и ничего не делаем

2. если есть "+" в конструкции - убрать его(их) и отправить повторно сайт на поиск через Location: /?search=*без плюсов*

PHP
11 лет назад
rider59
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

dev_software
Роман 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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11 лет назад
$10
1 день
Понравилось работать с Романом. Нужно было решить задачу в короткие сроки, в течение часа и он с задачей без проблем справился. Рекомендую!
Приятно было поработать с Владимиром! Не боится отвечать на вопросы, как результат задача решилась практически мгновенно. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!

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dev_software
Роман 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
8 отзывов(-1)
11 лет назад

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