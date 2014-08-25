Яндекс выдает ошибку

25.08.2014 У робота Яндекса отсутствовал доступ к сайту, поэтому он не был проиндексирован и в поиске не участвует. Уточните у Вашего хостера, не блокируется ли сейчас IP робота 178.154.243.91 на стороне сервера. Если доступ открыт, то сайт начнет индексироваться в течение 2 недель, после этого сообщение обновится.

Нужно решить проблему. Гугл нормально проиндексировал. А Яндекс не хочет.

Хостер сказал что проблема с нашей стороны.

От вас сроки и цены