Яндекс выдает ошибку

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Закрыт7 заявок168 просмотров

25.08.2014 У робота Яндекса отсутствовал доступ к сайту, поэтому он не был проиндексирован и в поиске не участвует. Уточните у Вашего хостера, не блокируется ли сейчас IP робота 178.154.243.91 на стороне сервера. Если доступ открыт, то сайт начнет индексироваться в течение 2 недель, после этого сообщение обновится.

Нужно решить проблему. Гугл нормально проиндексировал. А Яндекс не хочет.

Хостер сказал что проблема с нашей стороны.

От вас сроки и цены

11 лет назад
Kulya
Кулик 
33 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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