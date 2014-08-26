Необходимо сделать e-mail рассылку по адресам из электронной таблицы почта.csv. Текст письма в файле Для организаций.doc
Установка модулей ocStore
нужно установить модули на ocStore 1.5.5.1.2, все модули куплены. проблема такая, что я их поставил. но они что то не работают. вроде как усатновились без ошибок но не один из модулей не работает. хотя на другом магазине раньше ставил все ок. версии одинаковые.
https://opencartforum.com/files/file/526-attribute-category/
https://opencartforum.com/files/file/525-attribute-select/
https://opencartforum.com/files/file/496-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0/
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