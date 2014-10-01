25.08.2014 У робота Яндекса отсутствовал доступ к сайту, поэтому он не был проиндексирован и в поиске не участвует. Уточните у Вашего хостера, не блокируется ли сейчас IP робота 178.154.243.91 на стороне сервера. Если доступ открыт, ...
GeoIP для Joomla
Разработка для магазина att-agro.ru модуля с goeip
Задачи модуля:
1. Вывод тех или иных контактов на главной в шапке для посетителей с Москвы, Белгорода, Крыма и Других областей
2. Вывод различных товаров и баннеров на главной, в зависимости от города
Ответ, пожалуйста, в ЛС с указанием цены и сроков реализации. Если возникли вопросы по проекту - пишите
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