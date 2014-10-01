GeoIP для Joomla

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Завершен1 заявка186 просмотров

Разработка для магазина att-agro.ru модуля с goeip

Задачи модуля:

1. Вывод тех или иных контактов на главной в шапке для посетителей с Москвы, Белгорода, Крыма и Других областей

2. Вывод различных товаров и баннеров на главной, в зависимости от города

Ответ, пожалуйста, в ЛС с указанием цены и сроков реализации. Если возникли вопросы по проекту - пишите

Joomla
11 лет назад
rider357
Дмитрий 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

vecon
34 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$25
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

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vecon
34 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад

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