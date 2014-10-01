GeoIP для Joomla

Разработка для магазина att-agro.ru модуля с goeip

Задачи модуля:

1. Вывод тех или иных контактов на главной в шапке для посетителей с Москвы, Белгорода, Крыма и Других областей

2. Вывод различных товаров и баннеров на главной, в зависимости от города

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