Настроить Sphider-plus

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка177 просмотров

Скрипт поисковой системы Sphider-plus http://www.sphider-plus.eu/ . Установлен, требуются настройки.

Необходимо сделать поиск по магазинам.

Подробности при переписке.

14 лет назад
bigfishingru
Вадим 
58 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров