Добрый день! Необходимо написать админку по работе с данными из бд с использованием ExtJS и yii.framwork (желательно). Ничего сложного нет, ТЗ есть, макеты интерфейса есть. Оставляете, ...
Настроить Sphider-plus
Скрипт поисковой системы Sphider-plus http://www.sphider-plus.eu/ . Установлен, требуются настройки.
Необходимо сделать поиск по магазинам.
Подробности при переписке.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно оптимизировать скрипты. 1. есть база mysql в ней больше миллиона записей. Нужно или сделать кеширование или может как то переписать запрос. 2. Скрипт парсинга музыки. тоже долго выполняется :( ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $50
Здравствуйте, Есть самописный модуль для Друпал 6. В действии тут: http://www.uchi.kz/spec Если коротко, он выводит их посетителю. Данные - проходные баллы на бюджет по специальностям. Нужно обновить эту базу, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно внести правки на сайт готовой одежды * в работу поиска (снять ограничение по кол-ву найденных позиций) * в админпанель (добавить возможность вставки формы заказа к определённым разделам) ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Добрый день! Есть сайт с конструктором окон http://amtek.com.ua/calc.html Нужно создать аналог. Основные моменты: 1. При выборе пункта со списка выпадающего, динамически меняется картинка(изображения мы предоставим). 2. Некоторые связи еще будут ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо написание калькуляторов и др. программных приложений. Описание в ТЗ. Интересует стоимость и сроки.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
сайт www.ugorya.pazzle.org 1. Доработать меню, которое появляется в левом сайдбаре на страницах готовых проектов. Нужно сделать так что меню раскрывалось до активного проекта (если мы например открыли проект Автомойка, меню должно раскрыться ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Необходимо разработать программную часть сайта. На данный момент имеются макеты в формате PSD и полное ТЗ. Ваша задача сверстать все макеты и натянуть на свой CMS. CMS не должен быть сторонним, но с открытым кодом. ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется разработать для создаваемого сайта систему вэбинара с функцией вэбконференции. Рассматриваются все варианты. Основной принцип - возможность показа презентаций PowerPoint и видеоконференция между несколькими участниками вэбинара.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
День добрый! Требуется настроить плеер аппод для корректной работы и защиты ссылокВеб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад