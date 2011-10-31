Внесение правок на сайт (платформа - Janko)

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Закрытнет заявок105 просмотров

Нужно внести правки на сайт готовой одежды

* в работу поиска (снять ограничение по кол-ву найденных позиций)

* в админпанель (добавить возможность вставки формы заказа к определённым разделам)

Подробности – в ТЗ

14 лет назад
arabella105
Артем 
33 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров