Добрый день! Есть сайт с конструктором окон http://amtek.com.ua/calc.html Нужно создать аналог. Основные моменты: 1. При выборе пункта со списка выпадающего, динамически меняется картинка(изображения мы предоставим). 2. Некоторые связи еще будут ...
Внесение правок на сайт (платформа - Janko)
Нужно внести правки на сайт готовой одежды
* в работу поиска (снять ограничение по кол-ву найденных позиций)
* в админпанель (добавить возможность вставки формы заказа к определённым разделам)
Подробности – в ТЗ
Заявки фрилансеров
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