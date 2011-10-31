Написание калькуляторов расчета стоимости и др.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки158 просмотров

Необходимо написание калькуляторов и др. программных приложений. Описание в ТЗ. Интересует стоимость и сроки.

14 лет назад
LISSURY
47 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров