Создание конструктора

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Закрыт8 заявок177 просмотров

Добрый день!

Есть сайт с конструктором окон http://amtek.com.ua/calc.html

Нужно создать аналог.

Основные моменты:

1. При выборе пункта со списка выпадающего, динамически меняется картинка(изображения мы предоставим).

2. Некоторые связи еще будут уточняться но в ТЗ я описал все объекты, которые будут использоваться.

Жду Ваши цены и сроки

14 лет назад
AJIkaIIone
Проектов 
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15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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