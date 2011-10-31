Оптимизация скрипта

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Закрыт1 заявка135 просмотров

Нужно оптимизировать скрипты.

1. есть база mysql в ней больше миллиона записей. Нужно или сделать кеширование или может как то переписать запрос.

2. Скрипт парсинга музыки. тоже долго выполняется :(

icq 1793153шесть4

MySQL
14 лет назад
sigi
36 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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