Здравствуйте, Есть самописный модуль для Друпал 6. В действии тут: http://www.uchi.kz/spec Если коротко, он выводит их посетителю. Данные - проходные баллы на бюджет по специальностям. Нужно обновить эту базу, ...
Оптимизация скрипта
Нужно оптимизировать скрипты.
1. есть база mysql в ней больше миллиона записей. Нужно или сделать кеширование или может как то переписать запрос.
2. Скрипт парсинга музыки. тоже долго выполняется :(
icq 1793153шесть4
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