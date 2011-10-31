Обновить модуль для Друпала (новые данные)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки133 просмотра

Здравствуйте,

Есть самописный модуль для Друпал 6. В действии тут: http://www.uchi.kz/spec Если коротко, он выводит их посетителю. Данные - проходные баллы на бюджет по специальностям.

Нужно обновить эту базу, используя новые данные. Данные в формате .xls предоставлю, также как код модуля.

Drupal
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Geldora
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