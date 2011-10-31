Обновить модуль для Друпала (новые данные)

Здравствуйте,

Есть самописный модуль для Друпал 6. В действии тут: http://www.uchi.kz/spec Если коротко, он выводит их посетителю. Данные - проходные баллы на бюджет по специальностям.

Нужно обновить эту базу, используя новые данные. Данные в формате .xls предоставлю, также как код модуля.