Админка на ExtJS для работы с данными из БД

Добрый день!

Необходимо написать админку по работе с данными из бд с использованием ExtJS и yii.framwork (желательно).

Ничего сложного нет, ТЗ есть, макеты интерфейса есть.

Оставляете, пожалуйста, свои заявки и я вам передам ТЗ для анализа объема работы, стоимости и сроков.