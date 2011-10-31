Админка на ExtJS для работы с данными из БД

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Закрыт2 заявки142 просмотра

Добрый день!

Необходимо написать админку по работе с данными из бд с использованием ExtJS и yii.framwork (желательно).

Ничего сложного нет, ТЗ есть, макеты интерфейса есть.

Оставляете, пожалуйста, свои заявки и я вам передам ТЗ для анализа объема работы, стоимости и сроков.

14 лет назад
dizmatrica1212
Игорь 
52 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

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