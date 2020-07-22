нужно ускорить https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=RU&url=https%3A%2F%2Fvyvod-iz-zapoya-srochno.ru%2Fvyvod-iz-zapoya%2F и исправить ощибки плюс установить комментарии а так же микроразметку к ним и отзывам
Нужно подключить файл перевода интерфейса.
Нужно подключить файл перевода интерфейса. Тоесть на сайте в разных местах в файлах прописаны слова.
Нужно подключить файл, где прописывать шорткоды - и он чтобы применялся в соответствующем месте.
Сами шорткоды я сделаю. и сам буду прописывать слова.
Мне надо подключить только файл .txt
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