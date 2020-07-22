Нужно подключить файл перевода интерфейса. Тоесть на сайте в разных местах в файлах прописаны слова.

Нужно подключить файл, где прописывать шорткоды - и он чтобы применялся в соответствующем месте.

Сами шорткоды я сделаю. и сам буду прописывать слова.

Мне надо подключить только файл .txt