Сделать попап на готовом лендинге

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок468 просмотров

Есть лендинг, нужно сделать 2 формы с отправкой сообщений и картинок в таблицу exel.

5 лет назад
modelki2811
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