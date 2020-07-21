Скрипт видео-каталога, тьюба, возможно на django или готовое

Нужен скрипт тьюба который имеет следующие возможности:

1. Главная страница с пагинацией

2. Поиск по сайту

3. Возможность выводить мета-поля под карточками на главной (например длительность видео)

4. Возможно создавать посты по api (обязательно)

5. Желательно линковку видео по тегам

Вообщем нужен каталог с возможностью удобного просмотра контента. Админка не обязательно, отлично будет использовать django с ее админкой, или любой другой фреймворк который можно просто развернуть на вдс.

Просьба сообщить варианты и их стоимость, возможно у кого-то есть наработки по данному направлению?

Wordpress не подходит, слишком тяжело. Считаю что идеальным решением будет использование Django.