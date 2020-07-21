Требуется вебразработчик для внедрения микроразметки и поправки кода

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка629 просмотров

нужно ускорить https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=RU&url=https%3A%2F%2Fvyvod-iz-zapoya-srochno.ru%2Fvyvod-iz-zapoya%2F

и исправить ощибки плюс установить комментарии а так же микроразметку к ним и отзывам

5 лет назад
Ivanov1234
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