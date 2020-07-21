Настройка OpenCart только для опытных

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Закрыт2 заявки481 просмотр

Приветствую! Требуется качественная и быстрая настройка шаблона на OpenCart (ocStore 2.3.0.2.3)

Только бэкэнд. 

Есть четкое ТЗ. 

Не оставляйте заявку, если Вы:

1. Не работали с OpenCart

2. У Вас нет времени, так как рассчитываю на работу прямо сегодня, максимально плодотворную. 

Оплата! Строго за выполненный пункт. 

Что нужно указать в заявке:

1. Кодовое слово: "Я люблю настраивать магазины"

2. Цена за 1 час.

3. Список из 3х проектов и стоимость напротив каждого. 

4. Готовность поработать сегодня 6 часов.

ocStoreOpencart
5 лет назад
foxunion
Иван 
34 года
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Мария
 
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Арсентий
 
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