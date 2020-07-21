Настройка OpenCart только для опытных

Приветствую! Требуется качественная и быстрая настройка шаблона на OpenCart (ocStore 2.3.0.2.3)

Только бэкэнд.

Есть четкое ТЗ.

Не оставляйте заявку, если Вы:

1. Не работали с OpenCart

2. У Вас нет времени, так как рассчитываю на работу прямо сегодня, максимально плодотворную.

Оплата! Строго за выполненный пункт.

Что нужно указать в заявке:

1. Кодовое слово: "Я люблю настраивать магазины"

2. Цена за 1 час.

3. Список из 3х проектов и стоимость напротив каждого.

4. Готовность поработать сегодня 6 часов.