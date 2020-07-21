Сайт zakaz-oboi.ru. Требуется смена поддомена в зависимости от выбранного на сайте города. Адреса поддоменов должны прописываться в панели управления сайта, для каждого города свой поддомен. Пример реализации pravilopareto.ru
Настройка OpenCart только для опытных
Приветствую! Требуется качественная и быстрая настройка шаблона на OpenCart (ocStore 2.3.0.2.3)
Только бэкэнд.
Есть четкое ТЗ.
Не оставляйте заявку, если Вы:
1. Не работали с OpenCart
2. У Вас нет времени, так как рассчитываю на работу прямо сегодня, максимально плодотворную.
Оплата! Строго за выполненный пункт.
Что нужно указать в заявке:
1. Кодовое слово: "Я люблю настраивать магазины"
2. Цена за 1 час.
3. Список из 3х проектов и стоимость напротив каждого.
4. Готовность поработать сегодня 6 часов.
Заявки фрилансеров
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