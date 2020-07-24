Сделать субдомен на платном домене

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Завершен3 заявки424 просмотра

Есть сайт на тильде. Его необходимо прикрепить на платный домен.Домен оплачен, нужно на нем же сделать субдомен.

Tilda
5 лет назад
guest_15953318983423
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

HardCore2018
27 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
$10
1 день
Отличный исполнитель, приятный в общении человек. Все сделал быстро и качественно. Очень рекомендую.
Очень хороший заказчик. Было приятно иметь дело

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HardCore2018
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Андрей
 
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