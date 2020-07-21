Сайт zakaz-oboi.ru. Требуется смена поддомена в зависимости от выбранного на сайте города. Адреса поддоменов должны прописываться в панели управления сайта, для каждого города свой поддомен. Пример реализации pravilopareto.ru
Доработать сайт на laravel
Есть сайт на laravel, на его базе надо создать другой проект.
сайт использует сокеты (socket.io)
Есть админка подходящяя под нужные задачи, которую надо немного доработать.
пользовательская часть тоже подвергнется изменениям. сейчас все что выводиться на
фронтальную часть не важно как будет выглядеть, главное вынести данные,
верстка не важна.
После того как завершим с админкой, на пользовательскую часть будет готовая собранная верстка на базе бутстрап
шаблона, которую натянем на пользовательску часть.
первое тз в основном касается админки, но есть не большая часть и пользовательской.
логика пополнения средств, управления юзерами, различная статистика, списание
средств и так далее, уже вся реализована в рамках другого проекта,
поэтому наша задача сейчас доработать текущую админку, сделать вывод
данных на пользовательскую часть, а вопросы верстки самые последние.
оплата поэтапная, без предоплаты, жду вашей оценки.
тз https://docs.google.com/document/d/1zYq9eNJfQj2W3YKU6DLjStm7aagEU_IT3_iu5fUU8-A/edit?usp=sharing
Заявки фрилансеров
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